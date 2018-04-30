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Ekonomi

MB 2018 enflasyon önrüsünü 0.5 puan artışla yüzde 8.4'e yükseltti

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, 2018 yılı için enflasyon öngörüsünü, yıl başındaki yüzde 7

30 Nisan 2018 14:18

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, 2018 yılı için enflasyon öngörüsünü, yıl başındaki yüzde 7.9 düzeyinden, 0.5 puan artışla yüzde 8.4 düzeyine yükseltti.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın İkinci Enflasyon Raporu\'nun sunumunda, bu yıl sonunda enflasyonun \"yüzde 70 olasılıkla yüzde 8.4 olmasının\" beklendiğini açıkladı ve şöyle dedi:
\"Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağı;
- 2018 yıl sonunda yüzde 8.4 olarak gerçekleşeceği;
- 2019 yıl sonunda yüzde 6.5’e geriledikten sonra
- orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir.
Bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 olasılıkla;
- 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında;
- 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 6.5 olmak üzere yüzde 4.7 ile yüzde 8.3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.\"
Çetinkaya geçen 30 Ocak\'taki Birinci Enflasyon Raporu sunumunda, \"2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceği; 2019 yıl sonunda yüzde 6.5’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir\" demişti.

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