Mazyek: Müslümanlara yönelik düşmanlık artıyor

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Müslümanlara karşı düşmanlığın arttığını kaydetti. Die Welt gazetesine konuşan Mazyek "Başörtülü kadınlara tükürülüyor, aşağılanıyor ve tartaklanıyorlar" dedi.

Bu durumun özellikle Paris ve Nice terör saldırılarından sonra hissedilir hale geldiğini ve giderek arttığını kaydeden Mazyek, "Bu tutum giderek sertleşti" şeklinde konuştu.

"Ülkemizle gurur duyuyoruz”

Çok sayıda popülist ve aşırı sağcının "toplumun birlikteliğinden” ödün vermek pahasına adımlarını atmaya çalıştığını belirten Mazyek, "Ancak şu anda birlikte durmak ve birbirini bölmemeye çalışmaktan başka yapacak bir şey yok. Zaten ulaşmak istedikleri hedef bu olan teröristlerin işini kolaylaştırmamalıyız. Bizler Alman Müslümanlarız. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Özgürlüğümüz ve hukuk devletimiz var. Bunları savunmak gerek” ifadelerini kullandı.

Baskı ve önleme konusunda Müslümanlar tarafından da sorulması gereken çok soru olduğunu söyleyen Mazyek, "Merkez Konseyi olarak biz cami cemaatlerinde profesyonel tedbir çalışmalarına çok geç başladık. Sadece idrak eksikliğinden değil, bu konudaki araçlara sahip olmamamızdan. Burada da bazı şeyler değişmeli” şeklinde konuştu.

"Bir diktatörlükte yetiştiler”

Mazyek, mülteci akınının cami cemaatleri için de bir zorluk teşkil ettiğini söyledi. Mazyek, "Şu ana dek üstesinden geldiğimize inandığımız entegrasyon, anlayış ve aydınlatma konusunda çok sayıda tartışmalar yürütmeliyiz” dedi.

Yeni cemaat üyelerinin çoğunlukla dini açıdan ılımlı bir geçmişe sahip olan Suriyeli ve Iraklılardan oluştuğunu belirten Mazyek, "Ancak bu insanlar demokratik bir hukuk devletinde değil bir diktatörlükte yetiştiler. Bu, akıldan çok çabuk çıkarılacak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

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KNA, BS/GA