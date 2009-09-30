Mazlum'u öldüren mermi hâlâ bulunamadı!

Bostancı'da 27 Nisan'da bir hücre evine yapılan baskın sırasında yol kenarında çatışmayı izlerken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mazlum Şeker'e isabet eden mermi çekirdeği hâlâ bulunamadı. Çatışmadan 5 ay sonra açıklanan otopsi raporunda Şeker'e isabet eden merminin uzaktan atıldığı ve mermi çekirdeğinin bulunamadığı açıklandı. Aynı olayda ölen emniyet amiri Semih Balaban'a isabet eden mermi çekirdeğinin de bulunamadığı belirtildi.



Bostancı'daki terör operasyonunu seyrederken boynundan vurularak ölen 16 yaşındaki Mazlum Şeker'in "kim vurduya gittiği" ortaya çıktı. Şeker'e isabet eden mermi çekirdeği bulunamayınca, tetiği kimin çektiği de saptanamadı. Sabah gazetesinin haberine göre, televizyonların naklen yayınladığı operasyonda; Semih Balaban'ı öldüren kurşunun da hangi silahtan çıktığı belirlenemedi. İstanbul polisi, 27 Nisan'da, Devrimci Karargâh Örgütü'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ögütün liderlerinden Orhan Yılmazkaya'nın Bostancı Emanet Sokak'taki evine de baskın yapıldı. Binanın çevresinde bulunan apartmanlara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekipler, evin çatısından sarkarak camları kırdı ve demir kancalarla perdeleri kaldırarak hedefi açık hale getirdi. Ancak Yılmazkaya polisle çatışmaya girdi. Bunun üzerine polisler, yan daireden eve girmek istedi. Fakat atılan bombalar yüzünden yangın çıktı. Çatışma tüm hızıyla sürürken Emniyet Amiri Semih Balaban başından vurularak hayatını kaybetti. Çatışmayı izleyen 16 yaşındaki Mazlum Şeker de boynundan vurularak yaşamını yitirdi.



Uzaktan atış denildi



Adli Tıp Kurumu, operasyondan yaklaşık 5 ay sonra Mazlum Şeker'in otopsi raporunu açıkladı. Raporda, "Kişinin vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiştir ve öldürücü niteliktedir. Mermi çekirdeğinin giriş deliğine göre, atış uzak mesafeden yapılmıştır. Cesetten mermi çekirdeği elde edilememiştir" denildi. Polis Semih Balaban'ın başına isabet eden mermi çekirdeğinin de bulunamadığı ifade edildi. Şeker Ailesi'nin avukatı Yusuf Vargün, otopsi sonucunun hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Tutanaklara göre, teröristin evinden yaklaşık 200 mermi atıldığını hatırlatan Vargün, "TV'lerin canlı yayınladığı çatışma sonrasında, bölgeden ne kadar çekirdek toplandı? Bu çekirdeklerle ilgili ne gibi araştırma yapıldı? Hiçbirini bilmiyoruz. Çekirdeklerin kriminal araştırmasının yapılarak Mazlum'un hangi silahla öldürüldüğünün ortaya çıkarılmasını isteyeceğiz. Mazlum'un öldürülme anı ve tüm operasyon naklen yayınlandı. Herkesin gözü önünde olan bir olay nasıl faili meçhul kalır?" dedi. Yaklaşık 6.5 saat süren çatışma sonunda toplanan çekirdeklerle ilgili kriminal incelemenin bugüne kadar yapılmamış olmasını 'skandal' olarak niteleyen Vargün, "Fail silahın bulunmasından neden korkuluyor?" diye sordu.



Mazlum yaşadı, mazlum öldü



Diyarbakırlı bir ailenin, 5 çocuğundan en küçüğü olan Mazlum Şeker, bulaşıkçı olarak çalıştığı lokantaya giderken çatışmayı gördü ve seyretmek istedi. Bu sırada, bir kurşun Şeker'in boynuna isabet etti.