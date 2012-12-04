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Yaşam

MazlumDer'in İnsan Hakları Gecesi'nde Tara Jaff konseri

MazlumDer, "2012 İnsan Hakları Ödülleri"ni 8 Aralık, Cumartesi günü sahiplerine takdim edecek. Ankara'daki etkinlikte Tara Jaff ve Taj konser verecek

04 Aralık 2012 20:17

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MazlumDer), "2012 İnsan Hakları Ödülleri"ni 8 Aralık, Cumartesi günü sahiplerine takdim edecek. MazlumDer'in Ankara'da düzenleyeceği etkinlikte  Tara Jaff ve Taj konser verecek.  

MazlumDer'in internet sitesinde "8 Aralık MazlumDer Geleneksel İnsan Hakları Gecesi'ne Davetlisiniz" başlığıyla duyurulan etkinliğin akışı şöyle: 

* Açılış Konuşması

* İnsan Hakları Sinevizyonu

* Şiir Dinletisi: Abdurrahim Semavi & Sıtkı CANEY

* 2012 İnsan Hakları Ödüllerinin Takdimi

* Tara JAFF & Taj Konseri

Yer/Tarih

08/Aralık/2012, Saat 18:00, Kocatepe Kültür Merkezi, ANKARA

 

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