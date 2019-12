-MAZLUMDER'DEN ABD'Lİ YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarıyla ilgili olarak ABD yetkilileri ve askeri görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri adına açıklama yapan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Devecioğlu, 1 ve 2. dünya savaşlarının birçok ölüme, drama ve vahşete sahne olduğunu, Amerika'nın 2 Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki'de unutulmaz bir vahşet yaşattığını belirtti. Devecioğlu, MAZLUMDER'in her yıl birçok vahşeti anarken bu olayı da hatırladığını ifade ederek, ''66 yıldır bu vahşet sürmektedir. İnsan haklarından öte insanın varlığının yok sayıldığı Hiroşima'da ortaya konan unutulmaz vahşet her doğan sakat çocukla, her yeni kanser vakasıyla nesilden nesile tazelenmektedir'' diye konuştu. Amerika'nın 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası olarak bilinen kimyasal silahlarla saldırılarda bulunduğunu söyleyen Devecioğlu, ''Atılan bombaların neticeleri halen devam ediyor. Kullanılan kimyasallar sebebiyle ülkede halen sakat çocuklar doğuyor, birçok insan genç yaşta kanser ve benzeri hastalıklara yakalanıyor'' dedi. MAZLUMDER üyeleri, basın açıklamasının ardından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede, 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ve askeri görevlileri hakkında ''soykırım'' ve ''insanlığa karşı suçlar'' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.