T24 LogoT24 Logo
Gündem

MAZLUMDER'DEN ABD'Lİ YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 16:28

-MAZLUMDER'DEN ABD'Lİ YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarıyla ilgili olarak ABD yetkilileri ve askeri görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri adına açıklama yapan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Devecioğlu, 1 ve 2. dünya savaşlarının birçok ölüme, drama ve vahşete sahne olduğunu, Amerika'nın 2 Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki'de unutulmaz bir vahşet yaşattığını belirtti. Devecioğlu, MAZLUMDER'in her yıl birçok vahşeti anarken bu olayı da hatırladığını ifade ederek, ''66 yıldır bu vahşet sürmektedir. İnsan haklarından öte insanın varlığının yok sayıldığı Hiroşima'da ortaya konan unutulmaz vahşet her doğan sakat çocukla, her yeni kanser vakasıyla nesilden nesile tazelenmektedir'' diye konuştu. Amerika'nın 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası olarak bilinen kimyasal silahlarla saldırılarda bulunduğunu söyleyen Devecioğlu, ''Atılan bombaların neticeleri halen devam ediyor. Kullanılan kimyasallar sebebiyle ülkede halen sakat çocuklar doğuyor, birçok insan genç yaşta kanser ve benzeri hastalıklara yakalanıyor'' dedi.  MAZLUMDER üyeleri, basın açıklamasının ardından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede, 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ve askeri görevlileri hakkında ''soykırım'' ve ''insanlığa karşı suçlar'' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24