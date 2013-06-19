MAZLUMDER: Vandalizm hiçbir haklı gerekçe ile izah edilemez

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ülkeye yayılan gösteriler hakkında basın açıklaması yaptı. Dernek olarak olayları ilk gününden beri olayları takip ettiklerini açıklayan Ünsal, derneğin toplumsal kesimlerin siyasal iktidar hakkındaki görüşlerini gösteri ve yürüyüşlerle ifade etmelerini meşru bir hak olarak gördüklerini belirtirken, "Sokakların, araçların, kamuya ve şahıslara ait binaların tahrip edilmesinin, yağmalanmasının, ateşe verilmesinin hiçbir haklı gerekçe ile izah edilemeyeceğini" açıkladı.

Basın açıklamasında Ünsal ayrıca, "hükumetlerin de duymaktan hoşlanmadıkları taleplerin meşru zeminlerde dile getirilmesine tahammül etmeleri gerektiğini, can ve mal güvenliği konusunda ise asli sorumluluk sahibi olduklarını bir kez daha hatırlatmayı doğruluğun şahitliği adına bir borç biliriz" dedi. Ünsal, 31 Mayıs ve 1 Haziran'da yaşanan polis şiddeti hakkında, derneğin internet sitesinden basın açıklamaları yaptıklarını da belirtti.

Açıklamasında Cumartesi günü hükümetin, emniyet güçlerini Taksim Meydanı’ndan çekerek, durumun kötüye gitmemesi için olumlu bir adım attığına değinen Ünsal, "Bu adımı takiben yaptığımız gözlemlerde gösteriler yurt çapında yayılmaya çalışılmış, bunun temin edilmesi için de pek çok dezenformasyon ve yalan haber dolaşıma sokulmuştur. MAZLUMDER’in bu konuda nesnel delilleri vardır" diye belirtti.

Derneğin meydanlarda gösterilerin şiddet içermesi için bir takım kimselerce çalışmalar yapıldığını gözlemlediğine de değinen Ünsal, ayrıca derneğe, gösteri yapılan yerlerden geçmekte olan başörtülü insanlara yönelik saldırıların olduğu yönünde de başvuruların yapıldığını belirtti.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ın basın açıklamasını okumak için tıklayın