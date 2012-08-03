MazlumDer heyeti Şemdinli’den öteye geçemedi

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

MazlumDer Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, “Şemdinli’de, şimdiye kadar bu kadar uzun süren bir operasyon olmadı” dedi. “Asker aileleri ve PKK’lıların aileleri merak içinde” diyen Ünsal, asker ve hükümet kanadından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Çok sayıda şikayet nedeniyle oluşturulan heyet, izin verilmemesi nedeniyle Şemdinli’den geri döndü. Ünsal, çatışma nedeniyle köylerinden kaçan halkın yakınlarının yanlarına sığındığını, ancak bağını bile çözemedikleri hayvanlarının yaklaşık 13 gündür aç ve susuz kaldıklarına dikkat çekti. Ünsal, “Hayvanların bu kadar süre hayatta kalması mümkün mü” diyor.

Ne tür silahlar kullanılıyor

MazlumDer Başkanı, yapılan çok sayıda şikayet üzerine hemen bir inceleme heyeti oluşturduklarını, ancak izin verilmediği için Şemdinli ötesine geçemediklerine dikkat çekti. "Orada sadece büyük bir çatışma yaşandığını biliyoruz” diyen Ünsal, "Bilgi edinme hakkı hepimizin. Bunun yapılması lazım. Oraya kimse sokulmuyor. PKK’nin yaptığı açıklamalar var. Ölen ya da yaralananlarla ilgili bilgimiz yok. Ne tür silahlar kullanılıyor. Çevreye ve doğaya zara var mı meçhul. Maddi hasarın boyutlarını bilmiyoruz. Hiç birimiz bilgi sahibi değiliz”.

MazlumDer, Hakkari Şemdinli ilçesi Goman Dağı bölgesinde TSK ve PKK arasında 23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren devam eden çatışmalarla ilgili hazırladığı ön inceleme raporu şöyle.

Goman dağından dumanlar yükseliyor

-Şemdinli’ye ulaştığımızda İlçe merkezinden rahatlıkla görülen Goman dağından dumanlar yükseldiğini ve helikopterlerin bölge üzerinde uçtuklarını, olay mahali olan Derecik bölgesine doğru zırhlı araçlarla askeri sevkiyatın devam ettiğini, Şemdinli ilçe merkezinde herhangi bir olağanüstü durum olmadığını, ilçe merkezinde vatandaşların normal hayatlarına devam ettiği,

- Olay bölgesine geçişlerin devam eden çatışmalar ve can güvenliği endişesiyle engellendiği,

-Yerel halkın, mülki ve idari amirlerin de yaşananlar hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmadığı,

- 23 Temmuz 2012 tarihinde Bağlar (Nehri) ve Günyazı (Qelaşk) köyü kırsalında bulunan Goman ve Efkar dağları bölgesinde devam eden çatışmaların halen devam ettiğini,

Atılan bombalar topçu atışları duyuluyor

-Çatışma alanının İlçe merkezine yakın olması nedeniyle Uçak ve helikopterden atılan bombalar ile topçu atışlarının ilçe merkezinden rahatlıkla görülebildiği, çatışma alanında çıkan yangın ve bombardımana ait duman ve izlerin görülebildiği, köylerini boşaltan halkın bu nedenle tedirgin olduğu,

-Çatışmalarda hayatlarını kaybedenler ile ilgili olarak farklı kaynaklardan farklı bilgiler alındığı, kimi kaynaklarda 2 uzman çavuş, ve 39 PKK’lının hayatını kaybettiği, 13 askerin yaralandığı ifade edilirken; başka kaynaklarda 4 PKK’lının, 49 askerin öldüğünün belirtildiği bölgede arama tarama faaliyeti yapılamadığı için alınan bilgilerin spekülatif olduğu ve doğru bilgiye ulaşılamadığı, öldürülen PKK’lılara ait resmi makamlarda ceset bulunmazken, ölen 2 askere ait cenazenin resmi makamlarda bulunduğu,

Yanlarına eşya alamadan köylerini bıraktılar

- Göç eden köylülerin yanlarına hiçbir eşyalarını alamadığı, köylülerin büyük çoğunluğunun değerli eşya ve hayvanlarını köylerinde bıraktığı, çok az sayıda ailenin az sayıda hayvanlarını beraberinde getirebildiği, köylülerin geride bıraktıkları hayvanlarından umutlarını kestiği,

Çocuklara psikolojik destek gerekiyor

-Göç eden köylülere şu ana kadar herhangi bir nakdi veya ayni yardım da bulunulmadığı,

-Hem göç eden çocukların, hem de ilçe merkezindeki çocuklarının psikolojilerinin bozulmaya başladığı ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu.