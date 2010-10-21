-MAZLUMDER: AÇIKLAMA TEHDİT EDER NİTELİKTE ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının, ''Kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayan ve yasama organına emir veren, tedbir uygulamakla tehdit eder nitelikte'' olduğunu bildirdi. Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplanan Mazlumder üyeleri adına yaptığı basın açıklamasında, başörtüsünün temel hak ve özgürlüklerden ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, ''Eğitim hayatı veya iş hayatında kıyafetten dolayı yaşanan hak kayıpları insan hakları ihlalidir. Kamu güvenliği genel ahlak gibi zorunluluklar dışında kimsenin ifade özgürlüğü tartışılamaz'' dedi. Genel ahlakın zamana ve zemine göre toplumun normalini ifade ettiğini ve değişken olduğunu kaydeden Ünsal, ''Bu ifade kısıtlayıcı duruma takılıyor ise ancak yasa kudretinde bir tedbirle ve tayin edilmiş bir zaman için olmak koşuluyla ertelenebilir. Eğitim hayatında ya da iş hayatında yüzü tamamen örtecek ve kişinin tamamen tanınmasını engelleyecek giysi kullanılamayacağı gibi plaj kıyafeti de giyilemez'' diye konuştu. Kıyafetin kişinin kendini ifade biçimi, estetik tercihi olduğunu ve kimseyi ilgilendirmeyeceğini ifada eden Ünsal, şunları kaydetti: ''Kamuda hizmet veren kimse kendi subjektif tercihine uygun kıyafet giyemez, bu onun tarafsızlığını bozar yaklaşımı tamamen akıl dışıdır. Bir başka ifadeyle başını örtenler başını açanlara tarafsız davranamazlar demek, zımnen başını açanlar başını örtenlere tarafsız davranamıyor demektir. Bu elbette hastalıklı bir yaklaşımdır. Kısacası, gerek eğitim hayatında gerekse de çalışma hayatında hem özgürlükleri hem de sosyal barışı korumanın yolu 'aynı şekilde özgür ve aynı şekilde eşit bireylerin tercih hakları da aynı şekilde saygındır' yaklaşımını benimsemekten geçer. Mazlumder, Başsavcı ve kamu gücünü kullanan diğer görevlileri, evrensel ilkeleri ideolojik takıntılarına kurban etmemeye çağırır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması, kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayan ve yasama organına emir veren, tedbir uygulamakla tehdit eder niteliktedir.''