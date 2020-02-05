Mazlum Çimen'den Sivas Katliamı sanığının cezasının kaldırılmasına tepki: Ben affetmiyorum

Sivas Katliamı'nda babası ozan Nesimi Çimen'i kaybeden sanatçı Mazlum Çimen, sanıklardan Ahmet Turan Kılıç'ın cezasının kaldırılmasına tepki göstererek "Çifte standarttan sıkıldık, bunaldık, boğulduk ve delirdik artık. İnsanlık suçunun affı olmaz" dedi. Erdoğan'ın, "Affı devlete karşı işlenmiş suçlarda yapabiliriz, kişisel suçlarda devlet affetmez" şeklindeki sözlerini hatırlatan Çimen, kendisinin de Kılıç'ın affedilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Sivas Katliamı'yla ilgili yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ahmet Turan Kılıç'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yaşı ve hastalığı gerekçe gösterilerek affedilmesinin yankıları devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'ndan Erdoğan Alayumat'a konuşan Mazlum Çimen, karara tepki göstererek, şu an tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda siyasi hasta tutukluyu hatırlattı. Çimen, "Bu yaş oranında Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde bulunan cezaevlerinde kalan, doktora, bakıma, sağlık tedavisine muhtaç daha kaç tane insan var? Bu adamı yaşından dolayı affettiysen, peki içeride doktora gitmesi gereken, ölüm orucunda olan insanlar var, bunlara karşı neden böyle bir duygu oluşmamıştır" diye sordu.

"Ben affetmiyorum"

Çimen, "Sen kendi kurallarına göre ya da kendi hakların doğrultusunda bunu yapabiliyorsun, böyle bir hak vermişler sana. Ama bu hakkı öyle bir yerde kullanmalısın ki bu toplumsal bir infial yaratmamalı" dedi. Bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gündeme getirilen af önerisi üzerine Erdoğan'ın, "Affı devlete karşı işlenmiş suçlarda yapabiliriz, kişisel suçlarda devlet affetmez" şeklindeki sözlerini hatırlatan Çimen, kendisinin de Kılıç'ın affedilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

"Çifte standarttan sıkıldık"

"Çifte standarttan sıkıldık, bunaldık, boğulduk ve delirdik artık" diyen Çimen, şöyle devam etti:

"Bu çifte standart ne zamana kadar sürecek? Yani 85 yaşında diye, sağlığı söz konusu diye affediyorsun, peki cezaevlerinde 70 ve 85 yaşında olan ve acilen tedavi altına alınması gereken hatta Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına rağmen bırakılması gereken o kadar insan varken neden hiçbirini gözün görmüyor da bunu görüyor. Gözün sadece kendine mi kendi cenahına mı çalışıyor?"

"İnsanlık suçunun affı olmaz"

Sivas Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna işaret eden Çimen, "Sivas Katliamı'nı bir kere insanlık suçu olarak görmek zorundayız. Bunun dışından yargı falan tanımam, bu bir insanlık suçudur. İnsanlık suçunun ertelenmesi, ötelenmesi, zaman aşımı ve affı olmaz. Sivas davası zaman aşımına uğradığında Cumhurbaşkanı 'Vatana millete hayırlı olsun' demişti. Bunu dedikten sonra ben de bütün beklenti ve yargı bitmiştir. Bu sözden sonra bu ülkede çok şeyin bittiğini hissettim" ifadelerini kullandı.

Kararı ilk duyduğunda şaşırmadığını ifade eden Çimen, "Bu kararı duyduğumda 'nasıl olur' falan demedim. Çünkü bu ülkede daha neler olacak bilmiyorum, ama çok şey oldu ve daha çok şey olur. Bu ülkede olmaz dediğimiz her şey olduğu için çok şaşırmaya gerek yok. Olması gerekenin olmadığı, olmaması gerekenin olduğu bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.