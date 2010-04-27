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Yaşam

Mazhar Alanson'a Siirt tepkisi

Mazhar Alanson'un kara mizahı sert tepkiler aldı. Türkiye günlerdir Siirt'te yaşanan korkunç tecavüz olaylarını konuşuyor. Konu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündemde..

27 Nisan 2010 03:00

T24 - Mazhar Alanson'un kara mizahı sert tepkiler aldı. Türkiye günlerdir Siirt'te yaşanan korkunç tecavüz olaylarını konuşuyor. Konu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündemde

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Siirt'te yaşanılan olaylarla ilgili kara mizah dolu mesajlar yazınca takipçilerinin yanı sıra medya mensuplarının da sert tepkilerine sebep oldu.


İşte Medyatava internet sitesinin haberleştirdiği o sözler!

23 Nisan şenlikleri Siirt'te yapılsın.

-Siirt'e giderseniz yere para vs düşürürseniz sakın eğilip de almayın. Giden mal olsun, yeter ki cana zarar gelmesin.

-Şehir karantinaya alınsın, giriş ve çıkışlar yasaklansın. Şehrin suyuna şap atılsın.

-Siirt'te doğum evlerinin önündeki güvenlik artırılmalı Mazhar Alanson’a tepki gösterenler arasında Cüneyt Özdemir’de bulunuyor. Özdemir kendi sayfasından Alanson için bakın neler yazdı.

Seviyeyi gorunce harbiden 'Leyla'dan geçme faslındayım' Pedofili komik değildir. Kara mizahınız batsın hepinizin....

Bugün hem Siirt olayı karşısındaki şuursuzluğu ama daha da önemlisi bana karşı hoyratlığı ile beni korkuttu. Kendim adına değil inanın



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