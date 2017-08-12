Mazhar Alanson: Zidane küfür etti, etrafa tehditler savurdu

MFÖ'nün vokalisti Mazhar Alanson, Fransız futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın, havaalanında bavullarının kaybolduğunu aktardı. Alanson, yaşananları "Bir yanda Zidane etrafa küfürler savuruyor, bir yanda Biricik bizim bavullarımızı arıyor. Bütün bunlar olurken Zidane'ın karısı ise Biricik'in yanına gelip çantasının markasını soruyor. Bavulları kaybolan Zidane deliye dönüyor ve Biricik'e Fransızca bilip bilmediğini soruyor" diye anlattı.

Mazhar Alanson'un Tuhaf Dergi'de yayımlanan yazısı şöyle:

Tatilin dördüncü gününde kaybolan bavullarımızın geldiği haberiyle uyandık. Biricik hemen havaalanına gitti. Aynı gün Zidane ve ailesi de Bali'ye gelmiş. Onların da bavulları kaybolmuş. Bir yanda Zidane etrafa küfürler savuruyor, bir yanda Biricik bizim bavullarımızı arıyor. Bütün bunlar olurken Zidane'ın karısı ise Biricik'in yanına gelip çantasının markasını soruyor. Bavulları kaybolan Zidane deliye dönüyor ve Biricik'e Fransızca bilip bilmediğini soruyor. Biricik bildiğini söyleyince de 'Söyle onlara, biz Zidane ailesiyiz' diyor. Sonuç değişmiyor: Zidane'a da seksen dolar uzatıp “Bu parayı veririz, bavullarınız da gelirse gelir” diyorlar. Zidane seksen doları aldığı gibi yere fırlatıyor ve etrafa Fransızca tehditler savuruyor. Biricik "Bu iş böyle, Allah kolaylık versin" diyerek eve geri dönmek üzere yola çıkıyor.

Yazının tamamını Tuhaf Dergi'nin Ağustos sayısında okuyabilirsiniz.