Mazhar Alanson ve Güven Kıraç “Kirpi”de buluşuyor!

2009’un iddialı filmlerinden biri olacak “Kirpi” için takvimler geri sayılmaya başlandı!



Demo Film, Saran Film ortaklığı ile bu kez kamerasını memleketin komik ama gerçek kesitlerinden oluşan “bir itinayla intikam” hikayesine çeviriyor: Kirpi…



Kirpi; “Süper Baba, İkinci Bahar, Alacakaranlık, Yabancı Damat, Kiracı” gibi önemli eserlere imza atan usta yazar Sulhi Dölek’in 1996 Büyük Edebiyat Ödülü’nün de sahibi olan aynı adlı kitabından yola çıkılarak projelendirilen yepyeni ve ilklerle dolu bir film.



Her şey Sulhi Dölek’in ölümünden önce günün birinde Erdal Murat Aktaş’a “bana söz verin ve alın bu kitaptan bir film yapın” demesiyle başladı… Sulhi Dölek aramızdan ayrıldı ama Dölek’e verilen söz hiç unutulmadı… “Kirpi”, 2.5 yıllık yoğun bir çalışmanın sonrasında İstanbul’da yapılan çekimlerini tamamlayarak sinema izleyicilerinin beğenisine sunuluyor. Çekimleri “İntikam hiç bu kadar komik olmamıştı” dedirtecek kadar neşeli geçen Kirpi, 30 Ocak 2009’da vizyona giriyor.



Yazarın sinemaya aktarılan ilk filmi olan “Kirpi”, birbirlerinden intikam almak için her yolu deneyen iki inatçı düşmanın, oldukça masum başlayan çekişmelerinin giderek çığırından çıkarak ülke çapında bir kargaşaya yol açmasını oldukça komik bir dille anlatıyor. Kirpi’nin kahramanları arasında basit bir intikammış gibi başlayan olaylar akıl almazlık dozu giderek artan misillemelerle bir çığ gibi büyüyerek çevrelerinde yaşayan herkesin başını belalara saran büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor… Mazhar Alanson ve Güven Kıraç’ın ilk kez bir araya geldiği bu filmi izlerken eğlenecek belki de intikam duygunuzu yeniden değerlendireceksiniz. “İntikam soğuk yenen bir yemektir” sözünü hepimiz biliriz. Ya sizce “ İntikam soğuk yenen bir yemek midir?” Cevabı belki Kirpi’de bulabilirsiniz…

