Mazhar Alanson'a Koronavirüs testi yapıldı

'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' etkinliği, 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek konserde sahne alacak Mazhar Alanson yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Etkinlik kapsamında konser verecek isimlerden biri de Mazhar Alanson. Organizasyon için sıkı sağlık önlemleri alındı. Mazhar Alanson'a, 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek bayram konseri öncesi evinde Covid-19 testi yapıldı. Koronavirüs testinin yapıldığı Alanson'un eşi paylaştı.