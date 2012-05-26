Mazgalsız sokakta sele kapılan Sinan yoğun bakımda

Üsküdar’da dik sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Sinan sel suyuna kapılıp otobüsün altında kaldı. Minik çocuk hastanede yaşam savaşı verirken baba yoldaki mazgalları kaldıran belediyeye tepki gösterdi

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’da geçen Cuma günü kenti olumsuz etkileyen sağanak yağış, 8 yaşındaki Sinan Vardar’ı da ölümle burun buruna getirdi. Üsküdar’da, doğal afetler düşünülmeden yeniden yapılan ve mazgal konulmayan dik sokakta karşıya geçmek isterken sel suyuna kapılarak bir otobüsün altına giren Sinan Vardar, hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

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Baba Sezer Vardar, belediyeyi suçlayarak “Hepsi kısa bir süre önce yenilenen birçok eğimli sokağın açıldığı Selanikler Sokak’ta suyun tahliyesi için gerekli tek bir mazgal yok. Sokağın yenilenmesinden önce var olan mazgallar da belediye tarafından kaldırılmış. Bu yüzden çocuğum hastanede yaşam mücadelesi veriyor” diye konuştu.



18 Mayıs Cuma günü İstanbul’un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış, Üsküdar’da yaşayan Vardar ailesi için tam anlamıyla felaket oldu. Selamiali İlköğretim Okulu 2’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Sinan Vardar, okuldan eve geldikten sonra ekmek almak için Selanikler Sokak’ta bulunan bir bakkala gitti. Elinde ekmek poşetiyle bakkaldan çıkan küçük Sinan, yolun karşısına geçmek istedi. Yola adımını atan Sinan, hızla akan sel suyuna kapıldı.



Sırt üstü düştü

Yere sırt üstü düşen Sinan Vardar, suyun içinde yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. 20 metre sürüklenen Sinan, park halindeki otobüsün lastiğine sıkıştı.

Aks ve dingil arasına yüz üstü şekilde sıkışan Sinan Vardar’ı gören çevre sakinleri çığlık çığlığa yardım istedi. Otobüsün yanına koşan bir polis memuru, Sinan’ı otobüsün altından çıkarmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da bir otomob1ili, hurda el arabasını ve tadilat atığı torbalarını kullanarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Kalp masajı yapıldı

uyun akış yönünü değiştirmeyi başaran vatandaşlar, krikolarla otobüsü birkaç santimetre yükseltmeyi başardılar. Sinan Vardar, 10 dakikalık çabaların ardından sıkıştığı yerden zorlukla çıkarıldı. Sudan çıkarıldığında nefes alamayan Sinan Vardar, polisin ciğerine dolan suyun bir kısmını boşaltmasının ardından tekrar nefes alıp vermeye başladı, hayata tutundu. Bir otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen Sinan’ın kalbi hastaneye varmadan durdu. 15 dakika boyunca elle yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürülen Sinan’ın hastanede yapılan muayenesinde suyun altında kaldığı sırada beynine oksijen gitmediği tespit edildi.



Uyutularak yoğun bakım servisine alınan 8 yaşındaki Sinan Vardar’ın sağlık durumu, iki kez uyandırılmasına rağmen ciddiyetini koruyor.

Bütün suç belediyenin

aşadıkları felakette Üsküdar Belediyesi’nin büyük ihmali olduğunu öne süren baba Sezer Vardar, Selanikler Sokak ve çevresindeki sokakların mazgallarının kaldırıldığını iddia etti. Acılı baba şunları söyledi:

“Selanik Sokak üzerinde, oğlumun sel suyuna kapıldığı yere kadar eğimli 9 yan sokak var. Hepsi kısa bir önce yenilenen bir çok eğimli sokağın açıldığı Selanikler Sokak’ta suyun tahliyesi için gerekli tek bir mazgal yok. Sokağın yenilenmesinden önce var olan mazgallar da belediye tarafından kaldırılmış. Bu yüzden çocuğum hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Aynı caddede bir kız çocuğu daha sürüklenirken kurtarıldı. Bu ihmalin hesabını mahkeme arayacağım.”