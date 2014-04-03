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Mazbatasını aldı, uzun namlulu silahlı adamlarıyla tur attı!

Şanlıurfa'da belediye başkanı seçilen AKP'li Menderes Atilla, mazbatasını aldıktan sonra kent esnafını ziyarete uzun namlulu silah taşıyan adamlarla gitmesi dikkat çekti

03 Nisan 2014 17:46

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 30 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığına seçilen AKP’li Menderes Atilla, mazbatasını aldıktan sonra ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan adamlarıyla birlikte ilçe içinde tur atması dikkat çekti.

Hürriyet'ten İpek İzci'nin haberine göre, BDP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından bugün İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alan AKP adayı Menderes Atilla çarşı merkezinde bulunan esnafları uzun namlulu silahlar taşıyan adamlarıyla birlikte ziyaret etti. 

Öte yandan dün akşam üzeri AKP İlçe Başkanı’nın yakınları oldukları öğrenilen silahlı bir grup seçim sonuçlarını protesto eden kalabalığın üzerine gerçek silah ve mermilerle ateş açmış, şans eseri ölen ve yaralanan olmamıştı. Cezirê Kantonu'na bağlı Serêkaniyê kentinin ikiz kardeşi olması itibariyle stratejik bir öneme sahip olan Ceylanpınar'da seçim sonuçlarına tepkiler devam ederken dün akşam saatlerinde ellerinde sopa, taş ve silahlarla halka saldıran grubun görüntüleri medyada yayınlandı. DİHA'nın haberine göre görüntülerde olay yerine gelen zırhlı polis araçlarına alkışlarla tezahüratlar yapıldığı görülürken, ellerinde silah bulunan gruba polisin en ufak bir uyarıda bile bulunmaması dikkat çekti. 
 

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