Mazbatasını alan Özlem Tekin: Sahneden daha heyecanlıymış

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Küçükbük Mahallesi’ndeki muhtarlık seçiminde aza seçilen Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Özlem Tekin, "Çerçeveletip asacağız. Çok heyecanlandım. Sahneden daha heyecanlıymış. Halen heyecanlıyım" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bodrum'da daha önce belde statüsündeyken Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen bazı yerleşim yerlerinde, Bodrum Belediye Meclisi'nin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı karar ile yeni mahalleler oluşturuldu. Bu kapsamda 11 yeni mahallede seçim yapıldı. Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Özlem Tekin'e aza olarak listesinde yer veren Ali Akbulut, üç adayın yarıştığı Küçükbük Mahallesi'ndeki seçimde muhtar seçildi. Ali Akbulut'un listesinde 2'nci sıradaki Özlem Tekin de aza seçildi. Muhtar Akbulut ve azaları Bodrum Adliyesi'ne gelerek seçim kurulu başkanlığından mazbatalarını aldı.

Mazbatasını almaya giderken ve aldığında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Özlem Tekin, mazbatasını gösterip "Çerçeveletip asacağız. Çok heyecanlandım. Sahneden daha heyecanlıymış. Halen heyecanlıyım" dedi. Dinleyenlerinden ve sanatçı arkadaşlarından destek aldığını belirten Tekin, muhtar Akbulut ve destekçilerinin yüzlerini kara çıkarmayacağını söyledi. Tekin, mahallelerinde yaz sezonu öncesinde güzel bir hazırlık yapmak istediklerini söyledi. Muhtar Akbulut ise "Öncelik vereceğimiz konuları belirleyip işe başlayacağız. Bu kapsamda belediye başkanlığı ziyareti ve bazı başvurularımız olacak. Yapacaklarımızda hızlı sonuç almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.