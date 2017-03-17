Mazbatasını alan "Başkan KOÜ'de"

Türkiye başkanlık için referanduma giderken evet ve hayır çalışmalarına dair çok çeşitli etkinlikler yapılıyor, her iki seçeneğe dair işler üretiliyor. Bunlardan biri de Kocaeli Üniversitesi'nden geldi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri başkanlık sistemini anlatan bir video çekti, videoda mazbatasını anlatan başkan canlandırılıyor. İki korumasıyla fakülteleri dolaşan başkan, bir yandan öğrencilere başkanlık sürecinde yapacaklarını anlatıyor. İletişim fakültesi öğrencilerine "Bütün gazeteleri kapatıyorum, tek gazete olacak: Resmi Gaste! Ben ne istiyorsam onu çekeceksiniz." derken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine de "Fakültenin adını değiştiriyorum, İşsizlik ve İşsizlik Biriktirme Fakültesi yapıyorum adını, zaten herkes işsiz oluyor. Milletvekili sayısını 600'e çıkardım, daha hala milletvekili olamıyorum diye ortada gezmeyin", "Diktatör mü diyorsun sen bana?" diye soranlara "Beni siz seçtiniz, hepiniz oradaydınız" diyor.

Özel güvenlikle de ilginç bir diyalog yaşayan Başkan, açıklama için izin almayacağını söylüyor.