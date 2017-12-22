'Mazars Denge Bursa' yeni yıla yeni ofisinde giriyor

İSTANBUL, (DHA)-BURSA’DAKİ faaliyetlerine 2009’da başlayan, birçok çokuluslu ve ulusal firmaya hizmet veren Mazars Denge, 2017’de müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni adresine taşındı. Mazars Denge Bursa’nın yeni ofisinde düzenlenen yeni yıl buluşmasına Bursa iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Emek Zekai Gümüşdiş Caddesi’ndeki yeni ofisinde, 22 Aralık’ta düzenlenen yeni yıl buluşmasında Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı YMM Leon Coşkun, Mazars Denge CEO’su Dr.İzel Levi Coşkun, Mazars Denge Yönetim Kurulu Üyesi YMM Şevki Boran ve Mazars Denge İcra Kurulu Üyesi YMM Nazan Yücetaş Boran, Mazars Denge Bursa Partnerleri ve tüm Mazars Denge Bursa çalışanları uzun yıllardır hizmet verdikleri müşterilerini ve Bursa iş dünyasının ileri gelenlerini ağırladılar.

MAZARS DENGE KÜRESEL ÇAPTA HİZMET VERİYOR

1977 yılında kurulmuş olan Mazars Denge 40 yıllık tecrübesiyle, farklı sektörlerde 1000’den fazla firmaya vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Müşterilerinin yüzde 50’den fazlası uluslararası firmalar olan Mazars Denge, Türkiye’de 7 ofisteki (İstanbul’da 2, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Gaziantep) 330’dan fazla çalışanıyla; uluslararası arenada 79 ülkede 18 binden fazla çalışanı bulunan Mazars ortaklığıyla küresel anlamda hizmet sunmaktadır.

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