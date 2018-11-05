Mayweather ringe geri dönüyor

Dünya boks tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alan Floyd Mayweather, karma dövüş maçıyla ringe geri dönüyor.

Karma dövüş sanatlarıyla bir anlaşma imzalayan Floyd Mayweather, 31 Aralık'ta Japon dövüşçü Tenshin Nasukawa ile karşılaşacak. Dünya şampiyonu Mayweather, son olarak Ağustos 2017'de Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve rekorunu 50 galibiyete çıkarmıştı.

Mayweather ve Nasukawa karşılaşmasında kilo ve dövüş kuralları için görüşmeler yakında başlayacak. Floyd Mayweather'ın bu maçtan kazanılan gelirin %70'ini alması bekleniyor.

"Farklı bir şey yapmak istedim" diyen 41 yaşındaki Amerikalı boksör, "Becerilerimi ABD dışında göstermek ve özel bir kavgada bulunmak istedim. İnsanlara istediklerini vermek istiyorum... Kan, ter ve gözyaşları" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın yükselen değeri 20 yaşındaki Nasukawa, ise, "Bu sürpriz bir teklif oldu ama tereddüt etmeden kabul ettim. Hayatımdaki en büyük an ve ben tarihi değiştiren adam olmak istiyorum. Bunu tek yumrukla bu yumruklarla yapacağım" şeklinde konuştu.

Manny Pacquiao ile rövanş rövanş maçına çıkması beklenen Mayweather'ın Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasına ise nasıl cevap vereceği merak konusu.