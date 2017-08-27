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Spor

Mayweather, McGregor'ı 10. rauntta devirdi

Dünya boks tarihinin önde gelen isimlerinin mücadelesinde Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10

27 Ağustos 2017 12:52

Dünya boks tarihinin önde gelen isimlerinin mücadelesinde Floyd Mayweather, Conor McGregor\'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti.
Kariyerindeki 49 profesyonel karşılaşmayı kazanan boksör Floyd Mayweather, UFC kafes dövüşü şampiyonu Conor McGregor ile Las Vegas\'ta karşı karşıya geldi.
Conor McGregor\'ı 10. rauntta teknik nakavtla yenen Floyd Mayweather, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 50 maça çıkardı ve rekorun da sahibi oldu.
Bu arada Mayweather\'ın kazandığı maçtan toplamda 600 milyon dolar gelir bekleniyor.
Öte yandan Mayweather, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, kariyerinin son maçına çıktığını söyledi.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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