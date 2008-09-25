Maytap ve havai fişek kazalara neden oluyor

Turhal'da havai fişek faciası



Havai fişek vekili de vurdu

Prof.Dr. Sözüer, “Maytap ve havai fişeklere verilen paralar içimi cız ettirmektedir'' dedi. İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda itfaiye personeli ve öğrencilere verilen `ilk müdahale ve kurtarma' konulu panelin konuşmacılarından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, kaza anında yaralıya yapılan ilk müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı. Yaralıya ilk müdahaleyi yaparken kesinlikle sakin olunması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sözüer, “Ülkemizde kazaya bağlı ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada meydana gelmekte. Bu da demek oluyor ki, yaralıya yapılan ilk müdahale doğru ve zamanında yapılmalı. Çünkü o anda yapılan müdahalede yaralı ya kaybediliyor ya da kazanılıyor. O yüzden ilk yardım kurallarının iyi bilinmesi gerekiyor'' dedi.İlkyardımda `6T' kurallarından da bahseden Sözüer, bu kuralların; tedbir, teşhis, tedavi, telekomünikasyon, triyaj ve taşıma olduğunu söyledi. Konuşmasında sözü yanıklara getiren Sözüer, anne babaların bu konuda çocuklarına çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, “Daha önceleri de çocukların kazalardan korunmasıyla ilgili ciddi seminerler yaptık. Bunlara işin doğrusu fazla rağbet olmadı. Bu tip kazalardan uzak durabilmek için, özelikle çocukların kibrit ve ateşle oynama merakları iyi bilinmeli. Son yıllarda maytaplar ve havai fişekler popüler. Hem ülkemizde, hem de dış ülkelerde maytap ve havai fişekler çok ciddi kazalara, beraberinde yaralanmalara ve ölümlere neden olmakta. Şahsım adına maytap ve havai fişeklere verilen paralar içimi cız ettirmekte. Anne babalar, maytap ve havai fişeklerin yanı sıra kaynayan çaydanlığa, yanan sobaya, masa örtüsüne, prizlere, tencere ve tavaların saplarının ocağın dışına çıkmayacak şekilde konulmasına dikkat etmeliler'' diye konuştu.