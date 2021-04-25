Mayorka'da Koronavirüs semptomlarına rağmen işe ve spor salonuna giderek 22 kişiyi enfekte eden adam gözaltına alındı

İspanya'nın en büyük adası Mayorka'da bir adam Koronavirüs semptomları olmasına rağmen işe ve spor salonuna gidip 22 kişiyi enfekte etmesinin ardından saldırı şüphesiyle gözaltına aldındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, adanın yetkilileri ocak ayının sonunda Manacor şehrindeki artan vakalarla ilgili inceleme yapmaya başladı. Yetkililer, bir kişinin enfekte olup hastalığını gizlediğini öğrendi.

Kişinin bölgede vaka kümesi oluşmadan günler önce semptom gösterdiği ancak eve gitmek istemediği öğrenildi. Gün sonunda PCR testi olan ve ateşi 40 dereceyi görse de sonucu beklemeden işe ve spor salonuna giden kişi, diğerlerinin sağlığını tehlikeye attı.

Polis, kişinin hareketlerinin 22 kişiyi enfekte ettiğini söyledi ve gözaltına alındığını duyurdu.