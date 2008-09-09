Mayolu turist oruç bozduracak

Mayolular orucu bozar mı?

Antalya'nın Alanya İlçesi Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında cadde ve sokaklarda mayoyla dolaşan turistler tartışıldı.Demokrat Partili Belediye Meclis Üyesi Hilmi Arıkan, son aylarda Alanya'da ahlaki bir erozyon yaşandığını, vatandaşların da bu durumdan son derece rahatsız olduğunu söyledi. Turistlerin ancak plajda giyilebilecek, hatta orda bile yadırganacak kıyafetlerle dolaştıklarından şikayet eden Arıkan, şöyle konuştu:"Yabancı ve yerli turistler neredeyse vücudun tamamını açıkta bırakan kıyafetlerle cadde, sokak, ana yol, çarşı ve pazarda pervasızca dolaşmaktadır. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu şekilde kılık kıyafetlerle şehir merkezlerinde, yollarda, alışveriş merkezlerinde dolaşılmıyor. Dolaşanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu tür davranışlar toplumda her zaman için huzuru kaçırma ve bozma potansiyeli olan hareketlerdir. Turistler kaldıkları otellerde bile plaj kıyafeti ile restoran ve bar gibi bölümlere girmemeleri konusunda levha ile uyarılıyorlar. Geçmiş yıllarda Alanya'da cadde ve sokaklarda bu tür uyarılar mevcuttu. Şimdi de bu yapılabilir ve turistler uyarılabilir. En azından tesis sahipleriyle görüşülerek turistlerin uyarılması sağlanabilir."Hilmi Arıkan'ın endişelerine katıldığını söyleyen Anavatan'lı Belediye Meclis Üyesi Murat Koçak ise, "Bunun zabıta güçleri ile uyarılması sakıncalı. İleride turizm için telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Ancak otel ve tesislerde asılabilecek tabelalarla turistler sokağa mayo gibi plaj kıyafetleriyle çıkmamaları konusunda uyarılabilir" dedi.4 gün önce yaşadığı bir olayı anlatan AKP'li Belediye Meclis Üyesi Şükrü Sadullahoğlu da, "Sokak ortasında 20 santim bile gelmeyen bir mayo giyen turist gördüm. Ramazan ayı olduğu için bu manzara beni etkiledi ve 'hanımefendiye' böyle bir mayoyla şehrin ortasında ne yaptığını sordum. Kendisi hiç bir uyarı olmadığı için mayoyla dolaştığını ifade etti. Demek ki belediye tarafından yeterli uyarı yapılırsa turistler çarşı içinde ve alışveriş merkezlerinde böyle açık saçık dolaşmayacaklar" diye konuştu.Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ise belediye meclis üyelerinin bu önerisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Başkan Sipahioğlu ayrıca belediyenin bu konuda uyarı levhaları koyup koymayacağı, zabıtaların mayo giyen turistlere müdahale edip etmeyeceği yönündeki gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi.