Mayolu tabela indirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir mağazada asılı bulunan mayolu reklam tabelasının, SP'lilerin tepkisine üzerine, AKP'li Edremit Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarısıyla kaldırıldığı iddia edildi. Edremit Belediyesi Zabıta Amiri Tahsin Başaran, “Tabelayla ilgili sayısız şikayet gelince, biz de işyeri sahibini ikaz ettik, mayolu tabela kaldırıldı” derken, AKP'li Belediye Başkanı Yunus Bozbey, tabelanın işyeri sahibince ‘reklam ve ilan vergisinin fazla bulunduğu’ gerekçesiyle kaldırıldığını öne sürdü. Aynı tabela, üzerindeki mayolu kadın fotoğrafı silinerek bir gün sonra tekrar asıldı. İlçede, günün konusu haline gelen mayolu tabela krizi, Edremitliler tarafından “Mahalle baskısı dedikleri böyle bir şeymiş, bunu da gördük” yorumlarına neden oldu.

Çayiçi Caddesi'nde anahtarcılık yapan SP Edremit İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Şengül'ün 10 gün önce yerel gazetelerde bir açıklaması yer aldı. “Mahkeme Camisi'ne 40 metre mesafedeki, iç giyim ve ayakkabı satışı yapan merkezi İzmir'in Buca İlçesi'ndeki bir mağazanın ünlü bir firmaya ait mayolu reklam tabelasına, AKP'li belediyenin nasıl izin verdiğine anlam veremiyorum” diyen Şengül, ahlakı bozduğunu ileri sürdüğü tabelanın kaldırılmasını da istedi.



Zabıta amiri: Şikayet geldi ikaz ettik



Yerel gazetelerde yayınlanan bu açıklama üzerine iddiaya göre AKP'li Belediye Başkanı Yunus Bozbey zabıta ekiplerini söz konusu tabelanın asılı olduğu işyerine göndererek, tabelanın kaldırtılmasını istedi. İşyeri sahibi Mustafa Ataköy de, zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine mağaza yöneticisi Hüseyin Başaran'a talimat vererek, tabelanın indirilmesini, üzerindeki mayolu kadın fotoğrafı silindikten sonra yeniden asılmasını istedi. Tabela, mağaza çalışanlarınca indirildi. Edremit Belediyesi Zabıta Amiri Tahsin Başaran, “Tabelayla ilgili sayısız şikayet gelince biz de işyeri sahibini ikaz ettik. Mayolu tabela kaldırıldı” dedi.



Turistik ayıp



Mayolu tabelanın belediye zabıtasının uyarısı üzerine kaldırılması ilçede, günün konusu haline geldi. Çarşı esnafı ve Edremitliler, tabelanın kaldırtılmasına tepki gösterdi. Edremitli emekli esnaf Erol Güneş tepkisini şöyle dile getirdi:

“Burası turistik bir ilçe. İnsanlar sokakta şortla, tişörtle dolaşıyor. Bizce bu çok normal. Ancak bazı normal olmayan insanları, bir iç giyim mağazasındaki tabela bu kadar rahatsız ediyorsa, düşünün sokaktaki gezen açık insanlar hakkında ne düşünülür? Bunun adı mahalle baskısıdır. Baskıyı Saadet Parti'liler yaptı, AKP'li Belediye Başkanı Yunus Bozbey uyguladı. Bu ayıp Edremit'in turistik kimliği ile çatışıyor. Demek ki artık, sokaklarda şortlu, tişörtlü kadınlar gezemeyecek. Oldu olacak, kadınlara çarşaf zorunluluğu getirilsin. Mahalle baskısı dedikleri böyle bir şeymiş, bunu da gördük.”



Başkan: Vergi fazla geldi



Edremit'in AKP'li Belediye Başkanı Yunus Bozbey ise, belediye olarak işyeri sahibine baskı yaptıkları iddialarının doğru olmadığını söyledi. Başkan Bozbey, mağaza sahibinin reklam ve ilan vergisinin kendisine fazla gelmesi üzerine, talebayı kaldırdığını ileri sürdü. AKP'li Başkan Bozbey'in bu açıklamasından bir gün sonra aynı tabela, mayolu kadın fotoğrafı silinmiş olarak. sadece mağazanın adı yazılı halde tekrar asıldı. Mağaza sahibi ve çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

