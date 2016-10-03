Mayolarla 'Malezya bayrağına hakaret eden' turistler gözaltında

Malezya'da dün yapılan Formula 1 Grand Prix'sinde soyunup, Malezya bayraklı mayolarını gösteren 9 Avustralyalı turist gözaltına alındı.

Bayraklı mayolarıyla Formula 1 pistinde poz veren turistlerin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Fotoğraflar nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da öfke yarattı.

Bazı Twitter kullanıcıları, yaşları 25 ila 29 arasında değişen turistlerin Malezya'ya hakaret ettiklerini söyledi.

Başkent Kuala Lumpur'daki polis yetkilisi Abdül Aziz Ali ise turistlerin 4 gün boyunca sorgulanacağını belirtti.

Turistler, "kamusal alanda ahlâka aykırı davranı" ve "bayrağa hakaret" suçlarından sorgulanacak.

Malezya'da kamusal alanda ahlâka aykırı hareketlere karşı çok sıkı yasalar bulunuyor.

Bu suçu işleyen yabancılar genelde para cezasına çarptırılıyor ve sınırdışı ediliyor.

Malezya'da geçen yıl da İngiliz vatandaşı bir kadın, kıyafetlerini çıkartıp, Kinabalu Dağı'nda fotoğraf çektirdiği için 3 gün hapse atılmıştı.