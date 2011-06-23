Mayo reklamlarında 'şuh'luk kriteri!

T24- Sunset markasının sahibi Kemal Güneş, belediye bünyesindeki kentsel tasarım bölümlerinin billboardlara asılacak reklamlara dair kuralları olduğunu söyledi. Güneş, kadının vücut hatlarının çok belirgin olduğu, şuh bir fotoğrafın asılmasına izin verilmediğini söyledi.









Radikal gazetesinde yayımlanan (23 Haziran 2011) habere göre, Sunset markasının sahibi Günkar Dış Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güneş, billboard reklamlarında kentsel tasarım bölümlerinin belirlediği kriter ve kurallara uyduklarını belirterek, "Kadının vücut hatlarının çok belirgin olduğu, şuh bir fotoğrafın asılmasına izin vermiyorlar. Bu bence doğru" dedi.

E-ticaret alanına yatırım yaptıkları www.markasan.com sitesinin tanıtım toplantısında konuşan Kemal Güneş, billboard ilanlarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine

şunları söyledi:

“Bunun için belediye bünyesindeki kentsel tasarım bölümleri kriterler, birtakım kurallar belirliyor. Biz de o kurallara uyuyoruz. Fotoğrafları gönderiyorsunuz, onlar onaylıyor ve onaylanan fotoğraflar sergileniyor. Kadının vücut hatlarının çok belirgin olduğu, şuh bir fotoğrafın asılmasına izin vermiyorlar. Bu bence doğru. Daha önceden böyle bir sıkıntı Türkiye’de yaşandı. Dört-beş yıl önce ’bizim kriterlerimize uyulmadığı için bunları indireceksin’ denildi. O sırada bir sansasyon oldu. Ucuz reklam amaçlı bunların yapıldığı söylendi.

Bu konuyla bizim uzaktan yakından ilgimiz yoktu. Biz ne isteniliyorsa ona göre yapmıştık. Spekülasyonun içine bizi de çektiler. Duvar reklamlarında biz kentsel tasarımın kriterlerinin ne olduğunu sorduk. Yolda giderken insanları rahatsız etmeyecek, araç sürücülerinin dikkatini dağıtmayacak şekilde olmasını istediler. Biz de ona göre çalışmalarımızı yaptık, bir sıkıntı yok. Ancak hakikaten dikkat etmek gerek. Bir anda bakıyorsunuz bayan resmi, süratle giderken frene bastığınızda araç kayıyor. Biz de buna dikkat ediyoruz.”