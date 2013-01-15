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Yaşam

Maymunun doğumu dünyaya izletilecek

Yetkililer, doğada ailesiyle normal yaşantısını sürdüremediği için Nina'nın yavrusunu kabul edip etmeyeceğinin bilinmediğini vurguladı

15 Ocak 2013 23:07

Güney Afrika'da, avcıların elinden kurtarılan maymunun yapacağı doğum, internet üzerinden dünyaya izletilecek.

Amerikan Jane Goodall Enstitüsü'nün Güney Afrika biriminden yapılan açıklamada, 2007 yılında Güney Sudan'da avcıların elinden kurtarılan 9 yaşındaki maymun “Nina”nın birkaç gün içinde yapacağı doğumun, “http://lite.wildearth.tv/chimp-eden-nina-cam” sitesinden canlı yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Nina'nın hareketlerinin, barındığı odaya yerleştirilen gizli kamerayla canlı yayınlanmasına başlandığı bildirildi.

Yetkililer, doğada ailesiyle normal yaşantısını sürdüremediği için Nina'nın yavrusunu kabul edip etmeyeceğinin bilinmediğini vurguladı.

Primatların bulunduğu söz konusu kampta sıkı “ürememe politikası” izlense de doğum kontrolünün başarılı olmadığına değinen yetkililer, Nina'nın başka bir “öksüz” olan “Thomas” adlı şempanzeyle çiftleştiğini bildirdi.

Yetkililer, Nina'nın doğumunun, dünyada internetten yayınlanan ilk maymun doğumu olduğunu kaydetti.

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