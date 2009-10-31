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Yaşam

Maymunlara, domuz gribine karşı kırmızı şarap!

Sibirya'daki hayvanat bahçesinde maymunlara gripten korunmaları amacıyla her gün bir bardak kırmızı şarap veriliyor.

31 Ekim 2009 02:00

Sibirya'nın Krasnoyarsk kenti hayvanat bahçesinde maymunlara gripten korunmaları amacıyla her gün bir bardak kırmızı şarap veriliyor.

Rusya'da yayımlanan Komsoloskaya Pravda gazetesinin haberine göre, hayvanat bahçesinin veterinerleri uygulamayla ilgili olarak, "Domuz gribi artık her yeri etkiliyor. Maymunlar da domuz gribine yakalanabilirler, çünkü organizmaları insanınkine çok benziyor. Gribe yakalanmamaları için her gün 50 gram şarap vermek yeterli" dediler.

Maymunların şarabı keyifle içtiklerini, hatta alkışladıklarını yazan gazete, veterinerlerin günlük miktarın aşılmaması için dikkat ettiğini, çünkü maymunların dolu şişeleri çalmaya çalıştıklarını da haber veriyor.

Rusya'da şimdiye dek 4'ü Doğu Sibirya'da olmak üzere A/H1N1 gribinden 5 kişi hayatını kaybetti.

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