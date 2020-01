Maymunlarda orta yaş krizi!

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, orta yaş krizi maymunlarda da görülüyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Alexander Weiss, konuyla ilgili makalesinde hem kalkınmış hem de kalkınmakta olan ülkelerde yapılan araştırmalarda insanların bu krizi yaşadığı sonucuna varıldığını, ancak krizin nedenlerinin tam olarak saptanamadığını ifade etti.

Uzmanların bir kısmı orta yaşa gelen insanların belli hedeflere ulaşamayacaklarını ve bazı umutlarının boşa çıktığının farkına vardığını, bunun da bir krize neden olduğunu ileri sürdü.

Bazı uzmanlar ise mali yükün arttığını ve bunun insanları zorladığını düşünüyor.

Weiss, orta yaş krizinin türün gelişimine dayalı, biyolojik nedenleri olup olmadığının şimdiye kadar araştırılmadığını ve kendi araştırmalarında buna odaklandıklarını kaydetti.



28-35 yaş arası bunalım yaşıyorlar



İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı toplam 508 şempanze ve orangutanın davranışlarını inceledi.

Maymunlar, hayvanat bahçesi, doğal park ve araştırma kurumlarında incelenenler olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hayvanların bakımıyla ilgilenenlerin düzenli aralıklarla belli anketleri doldurması ve maymunların psikolojisine ilişkin detayları aktarması istendi.

Araştırmacılar her üç grupta da yaş ile maymunların psikolojik durumu arasında bir bağlantı tespit etti.

Araştırmaya göre, maymunlar en mutsuz dönemlerini 28 ile 35 yaş arasında geçiriyor. Uzmanlar, yaşla birlikte beyinde canlıların kendilerini nasıl hissettiğiyle ilgili bölümlerin değişikliğe uğrayabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımlandı.



(Deutsche Welle Türkçe)