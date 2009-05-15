Maymunlar hatalarından ders çıkarabiliyor

Maymun kadar aklımız yok! - VİDEO

ABD'nin Duke Üniversitesi'nden Ben Hayder ve ekibi, maymunları, bilgisayar ekranında yeşil bir kare gördüklerinde büyük ödül alacakları konusunda eğitti. 8 beyaz kareden hangisinin arkasında yeşil karenin gizlendiğini bulmaları gereken maymunlara başarılı olduklarında büyük bardakta meyve suyu verildi.Maymunların, eylemlerin olası sonuçlarını ele almayı sağlayan insanlardaki soyut düşünce yeteneğine sahip olup olmadıklarını anlamak için araştırmacılar, başarısız olduklarında hayvanlara kaçırdıkları ödülleri gösterdi.Maymunların beyninin, karar alma sürecinde önemli rol oynayan bölümündeki sinirleri inceleyen bilim adamları, sinirlerin ödülün değerine göre tepki verdiğini, ödül ne kadar büyükse tepkinin de o kadar fazla olduğunu belirledi.Bilim adamları, maymunlara kaçırdıkları ödül gösterildiğinde sinirlerin aynı şekilde tepki verdiğini de gördü.Araştırmaya imza atanlardan Michael Platt, sinirlerin iki rolünün olduğunu öğrenmenin önemli olduğunu çünkü maymunun her iki durumda aldığı bilgileri eylemine uyarlayabildiğini, bunun da maymunların daha iyi seçimler yapmalarını sağlayabildiğini ifade etti.Platt, böyle bir mekanizmanın, başkalarının yeni birçok soyut bilgi yaydığı karmaşık sosyal çevrelerde son derece önemli olabileceğini kaydetti."Science" dergisinde yayımlanan araştırmanın, insanlar gibi maymunların da ne yapabilecekleri, ne yapmak istedikleri ve ne yapmaları gerektiği duygusuna sahip olduklarının ilk kanıtı olduğu belirtiliyor.