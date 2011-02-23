Maymunlar da kendinden şüphe edebiliyor

T24 - Yeni bir araştırmaya göre, kendinden şüphe ve belirsizlik hisleri insanlara özgü değil ve maymunları da etkileyebiliyor.





Kendi düşüncelerinin farkında olmanın insanlara özgü olduğu düşünülüyordu.

Ancak bulguları Washington'da yapılan bir toplantıda sunulan araştırma, ilkel primatların da bu farkındalık kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

Bilgisayar oyunu oynamanın öğretildiği maymunlarla yapılan çalışmada, maymunların bilmece oyunlarında yanlış cevabı seçmektense pas geçmeyi tercih ettiğini gözlendi.

New York Eyalet Üniversitesi'nden profesör David Smith ve Georgia Üniversitesi'nden profesör Michael Beran liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada maymunlara joystick ile kullanılan bir bilgisayar oyunu öğretildi.

Maymunlar, doğru cevabı bildiklerinde yiyecekle ödüllendiriliyordu.

Yanlış cevabı seçtiklerinde ise, cezalandırılmıyorlardı ancak oyun kısa süreli olarak durduruluyordu.

Oyunu durdurmak ise maymunların yeni bir ödül kazanma fırsatını geçici olarak ortadan kaldırıyordu.

Maymunların üçüncü seçeneği ise, önlerindeki soruyu pas geçmekti.

Bu durumda oyun durdurulmadan, bir sonraki seviyeye geçiyordu.

Araştırmacılar, maymunların pas geçme seçeneğini insanlar gibi kullandıklarını, çok zor buldukları bir soruyla karşılaştıklarında geçmeyi tercih ettiklerini fark etti.

BBC'ye konuşan profesör Smith, "Maymunların hata yapmak üzere olduklarını fark ettiklerini düşünüyorum. Cevabı bilmediklerini biliyor gibiler" dedi.

Aynı araştırmada, ilkel soydan gelen maymunların üçüncü seçeneği tercih ettiğini ancak daha yeni soyların bu seçeneği kullanmadığı görüldü.

Smith bu farkı şöyle değerlendiriyor: "Burada büyük bir teorik soru ortaya çıkıyor: Bu bilişsel kapasite primatların yalnızca maymun ve insanlara evrilen türünde mi oluştu?"

Smith bu şekilde düşünebilmenin "insan aklının en önemli özelliklerinden biri olduğunu, anlama ve öğrenmenin tüm yönlerinin merkezinde olduğunu" söyledi.



