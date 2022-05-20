Maymun Çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Nasıl bulaşıyor?

Virüsün, Maymun Çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayıldığı, vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla ya da cinsel ilişki sırasında doğrudan temas ile girebildiği öğrenildi. Virüsün ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla da yayıldığı saptandı.