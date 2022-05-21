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Dünya
BBC Türkçe

Maymun çiçeği virüsü: Belçika'daki virüsün fetiş festivalinde yayıldığı açıklandı

21 Mayıs 2022 15:24

Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda

Belçika'da doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı üçe yükseldi.

Vakaların tamamının da, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerp) düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivali ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, katılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

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