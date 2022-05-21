Maymun çiçeği virüsü: Belçika'daki virüsün fetiş festivalinde yayıldığı açıklandı

Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

Yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor.

Ayrıca eşcinsel erkeklere ve birden fazla partneri olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da düzenlenecek.

Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı'na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'teki Tropikal Tıp Enstitüsü dün gece maymun çiçeği virüsü ile ilgili ilk enfeksiyonu doğruladıktan sonra bugün ikinci bir vaka daha bildirdi.

Bu kişinin, resmî olarak onaylanan ilk hastanın eşi değil, başka bir kişi olduğu belirtildi. Ancak iki hastanın da aynı partiye katıldıkları belirlendi.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, virüsün geniş bir kesime yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini söyledi.