Dışarıdan hiç film teklifi almadığını söyleyen Cem Yılmaz, “Mesela bir Nuri Bilge Ceylan filminde oynamak isterim. ‘Issız Adam’da da oynamak isterdim ama inandırıcı olmazdı” diyor



Cem Yılmaz’ın 9 milyon dolar harcadığı A.R.O.G filmi, 5 Aralık’ta vizyona giriyor. Habertürk’teki “Kısa Devre” programına katılan Yılmaz, “Hiç böyle bir film izlememiştim, yapanların eline sağlık” dedi. Komedi konusunda kendisini bilirkişi ilan eden Cem Yılmaz, dışarıdan hiç film teklifi almadığını açıkladı ve “Gelse neden beğendiğim bir işi kabul etmeyeyim” diye konuştu. Yılmaz, şöyle devam etti: “Mesela bir Nuri Bilge filminde oynamak isterim. Bir Zeki Demirkubuz filminde de... Mesela Çağan Irmak’ın son filmi ‘Issız Adam’da oynamak isterdim ama inandırıcı olmazdı.”



Maymun benden pahalı



Cem Yılmaz, A.R.O.G’da maymun çok pahalı olduğu için maymun sahnelerini, radyo dalgalarıyla hareket ettirilen ve içinde insanların olduğu kostümlerle çözmüş



Yeni filmi A.R.O.G 5 Aralık’ta seyirciyle buluşacak olan Cem Yılmaz, önceki gece “Kısa Devre” programına katıldı.



Cem Mumcu, Pelin Batu ve Harun Tekin’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, 93 günde çektiği ve 9 milyon dolar harcadığı A.R.O.G’un son halini programa gelmeden önce perdede izlediğini ve ortaya çok iyi bir film çıktığını söyledi.



‘Yapanların eline sağlık’



Yılmaz, “Hiç böyle bir film izlememiştim, yapanların eline sağlık... Duygulu bir günümdeyim, umduğumun üzerinde diyebilirim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Ekibin içinde olan ve sonrasındaki yapılan işlerden pek haberdar olmayan oyuncu arkadaşlarım çok heyecanlandılar. Herkes çok duyguluydu, bir daha izlemek için can atıyorum. O da 5 Aralık’ta bütün izleyicilerle birlikte olacak. Önemli bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



Programda bir ara Ozan Güven de sürpriz yaparak canlı yayına katıldı. İşte Cem Yılmaz’dan inciler...



Maymun Arjantin’den geldi



A.R.O.G için maymun arıyoruz. Bir fiyat çıkardık. Maymun çok pahalı, benden pahalı... Biz de radyo dalgalarıyla hareket ettirilen ve içinde insanların olduğu maymun kostümleriyle bu işi çözdük. Maymunları Arjantin’den getirdik.



Komedi konusunda bilirkişiyim



Diyelim ki mahkemeye düştük. Konu komiklik, herhalde beni bilirkişiye çağırırlar. O nedenle onu kimseye bırakmıyoruz. Onun komikliğine karar vermesinler müsaade edin de... Bunun ulaşacağı kitleyi bilerek, isteyerek paylaşıyorsun. Bütün alaycılığıyla ‘muhteşem filmin mütevazı tanıtımı’ diye alaycı bir şey söyleyebiliyorsun. O nedenle, ona güvenerek diyebilirim ki, epik bir destan. Bugün izlerken ona kapıldık. ‘Yaa bu da olmasın bir filmde yani... Bu da mı oldu yaaa’. Fantastik komedi, izlemesi hoş. 9 milyon dolar harcadık, en uzun süren filmimiz oldu.



Kafamdaki şakayı yapsam ben yarın yokum



Politik mizahın iyisi zor. Bununla ilgili genel kültür gerekir... Daha doğrusu yalnız yapan için değil, tüketen için de bir gelişmişlik ister. Mesela hep diyorlar ki, ‘Amerika’da komedyen var, başkanla ilgili ne biçim şaka yapıyor’. E tamam da, seyircisi var onun. Benim kafamdaki şakayı yapsam, ben yarın yokum. ‘Bizim ülkemiz mizah cenneti’ derler. En sevmediğim iki cümleden biri bu. Bir tanesi de ‘Yaa sizin işiniz ne kolay, aç televizyonu ne olaylar var’. Yahu sen memleketi güllük gülistanlık yap ben sana ne komikler bulurum.



Recep İvedik’i izledim



Seyrettim televizyonda, kimse telaş yapmasın. Seyredip seyretmeme meselesi değil. Oradaki özen-özensizlik, şu ya da bu bir tercihtir. Prodüksiyona yüklenmek gereğini hissetmek, ‘kostüme özenelim’ demek, bunlar işin isteyeceği şeyler. Sizin şahsen isteyeceğiniz şeyler değildir ki. Benim kanaatim o. Öyle bir şey yapmak isteyip, öyle bir şey yapmış bir kimseye, ‘öyle değil böyle yapmalısın’ diyemeyiz.



Robin Williams’tan iyiyim



Hep bir kıyaslama içindeyiz ama bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. ”Robin Williams’tan iyiyim, orası kesin...



Beni attın mı Cem?



Aylar geçti üzerinden dün bir montaj numarası yaptık. Ozan (Güven) telefon açıp diyor ki, ‘Beni attın mı?’ ‘Ya seni nasıl atayım filmden’ dedim. Aramızda bir şaka bu. Çünkü oyuncunun canı bu yani. ‘Bu bana telefon açıp, ‘Aklına oğlum gelsin, Ali gelsin’ diyor. Oğlu, ‘Amca babamın sahneleri atma. Babamın sahnesini atma amca. Eve para lazım’ diyor. Sanki sahne bazında anlaşmışız.



Ailemle iki gün geçireceğim



Annem ve babamla görüşemiyorum. Beyaz’ın annesini çok sevdiğinden bahsedilir ya, benim de bir annem var ve şimdi aklımda tek bir şey var, ailemle görüşmek. Yarından itibaren ailemle dolu dolu iki gün geçireceğim.



Kendime hiç sevişme sahnesi yazmadım



1.5 yıldır 'A.R.O.G'la uğraşıyorum. Bu kadar süredir kendime vakit ayıramıyorum. Bu gördüğünüz ben değilim, saçım bile benim değil. Ben hiç sevişemedim, yazdığım hikâyelerde kendime hiç sevişme sahnesi yazmadım. Bir gün öyle bir yazacağım ki...













