T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Maymun adam' kıllarına veda edecek

Vücudunun yüzde 97'si kıllarla kaplı 32 yaşındaki Yu Zhenhuan maymun rolü için estetik ameliyat olmaya karar verdi.

21 Ekim 2009 03:00

Vücudunun yüzde 97'si kıllarla kaplı 32 yaşındaki Yu Zhenhuan maymun rolü için estetik ameliyat olmaya karar verdi.

Dünyanın en kıllı adamı, televizyon yıldızı olmak için estetik ameliyatı olacak. Çin'in kuzeyindeki Liaoning bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Yu Zhenhuan'ın hormon bozukluğu yüzünden vücudunun yüzde 96'sı kıllarla kaplı.

7 yaşından bu yana "Little Hairy Boy's Treasure Adventure" gibi filmlerde rol alan ve kısa bir süre şarkıcılık yapan Yu, bir Çin klasiği olan Journey to the West'in televizyon uyarlaması "The Monkey King" filmindeki başrolü, filmin yönetmeninin kendisini yeteri kadar çekici bulmadığı için alamadı. Yu bunun üzerine estetik ameliyatı olmaya karar verdi.

"Maymun adam" lakabıyla tanınan Yu, bir maymuna benzediği için bu film için en iyi aday olduğunu sandığını, ancak yeteri kadar iyi görünmediği için bu rolü kapamadığını belirtti.

Yu, daha şirin bir maymun haline gelebilmek için estetik olacağını ve bu rolü alacağını söyledi. Yaz aylarında serinlemek ve daha iyi görmek için göz çevresindeki kılları aldırmak zorunda kalan Yu, sevgilisinin bu durumundan rahatsız olmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24