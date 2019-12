'Maymun adam' kıllarına veda edecek

Dünyanın en kıllı adamı, televizyon yıldızı olmak için estetik ameliyatı olacak. Çin'in kuzeyindeki Liaoning bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Yu Zhenhuan'ın hormon bozukluğu yüzünden vücudunun yüzde 96'sı kıllarla kaplı.7 yaşından bu yana "Little Hairy Boy's Treasure Adventure" gibi filmlerde rol alan ve kısa bir süre şarkıcılık yapan Yu, bir Çin klasiği olan Journey to the West'in televizyon uyarlaması "The Monkey King" filmindeki başrolü, filmin yönetmeninin kendisini yeteri kadar çekici bulmadığı için alamadı. Yu bunun üzerine estetik ameliyatı olmaya karar verdi."Maymun adam" lakabıyla tanınan Yu, bir maymuna benzediği için bu film için en iyi aday olduğunu sandığını, ancak yeteri kadar iyi görünmediği için bu rolü kapamadığını belirtti.Yu, daha şirin bir maymun haline gelebilmek için estetik olacağını ve bu rolü alacağını söyledi. Yaz aylarında serinlemek ve daha iyi görmek için göz çevresindeki kılları aldırmak zorunda kalan Yu, sevgilisinin bu durumundan rahatsız olmadığını da sözlerine ekledi.