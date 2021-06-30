Mayısta dış ticaret açığı 4,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre dış ticaret açığı yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

2021 mayıs ayında ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk beş aylık (ocak-mayıs) döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 20 arttı

2021 Mayıs ayında dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 74,3 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 80,0'a yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,3'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 63,7, ithalat yüzde 51,6 arttı.

Mayısta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68, ithalat yüzde 61,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında yüzde 68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.



Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 oldu.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.



Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.