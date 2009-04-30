Mayısta bahçeyi yaza hazırlıyoruz

Mayısta bahçenize ekin







Altın renkli sarısalkım: Laburnum vulgari Laburnum vulgari





Mütevazı gelin tacı: Weigela Weigela

Mayıs, baharın bayramı... Baharın en bahar olduğu, çiçeklerin güneşe doyduğu, kuş cıvıltılarının ayı... Merdiveni yaza dayadı günler. Bu ay çalışalım, yazın keyfini süreceğiz...Evbahçe dergisi bahçenizi Mayısa hazırlıyor.* Vişne, erik, kayısı, kiraz, şeftali gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarınızda, kıştan kalma kararmış, kurumuş uç dallarınız varsa, büyük olasılıkla mumya, diğer bir deyişle monilya hastalığının, bir yıl önceki kalıntılarıdır. Bu tehlikeli ve sinsi hastalığın taşıyıcısı olan dallardan hemen kurtulun.* Kuru dal ucunu, aşağıya uzanan canlı dokusunun 10 santimetre altından kesin. Bahçenin bir köşesinde ya yakın ya da çok derin çukurlara küçük parçalar halinde gömün. Daha sonra üzerini bol kireç tozlu toprakla örtün.* Mumya hastalığı için ilaçlama yapmayı unutmayın. Kullanacağınız ilacı bu ayın ilk günlerinde, sert çekirdekli meyve ağaçlarınızı tamamen ıslatacak şekilde püskürtün. 12-15 gün aralıklarla ikinci ve daha sonra da üçüncü uygulamayı yapabilirsiniz.* Asmalarınızın sürgünleri 30-35 santimetreye ulaştığında, mutlaka külleme hastalığına karşı etkin bir ürün kullanın. Bu amaçla özel imal edilmiş ıslanabilir kükürtlü ürünleri kullanabilirsiniz. Ama çok eskilerden beri kullanılan toz kükürt uygulamasını tercih etmeyin. Çünkü doz ayarlamasında hatalar yapıldığı takdirde asmaların yanma riski var.* Bu uygulamayı, üzüm taneleri saçma tanesi büyüklüğüne ulaştığında ikinci kez, tanelerde kırmızı-kahverengi leke oluştuğunda da üçüncü kez tekrarlayın. Üçüncü uygulama sırasında külleme hastalığı için kullandığınız ilacın içine salkım güvesi zararlısına karşı etkili diğer bir ürün de katabilirsiniz. Böylece üzümleriniz çok daha lezzetli ve sağlıklı olacaktır.* Güllerinizi de bu ay içinde çok iyi gözlemeniz gerekiyor. Havaların birden ısınmasıyla yaprak bitlerinin ve külleme hastalığının hücumuna uğrayabilirler.* Yaprak bitleri yoğun değilse, taze gül sürgünlerini ezmeden ve kırmadan, üzerlerindeki bitleri elinizle temizleyebilirsiniz. Ya da iki litre suya bir tatlı kaşığı eritilmiş arapsabunu katıp bu karışıma sürgünü batırın. Biraz tutup, sürgünü temiz suyla çalkalayın. Böylece kimyasal ilaç kullanmaktan da kurtulmuş olursunuz. Külleme hastalığı için de yukarıda asma küllemesinde bahsettiğimiz ürünlerle, mutlaka 8-10 gün aralıklarla en az 3-4 kez uygulama yapın.* Yazlık çiçeklerinizin topraklarını azot-fosfor-potasyum içerikli gübrelerle takviye edin. Çapayla 15 gün aralıklarla toprağı kabartın. Bu sayede yaz boyunca bol ve sağlıklı çiçekler elde etmeniz mümkün. Ayrıca, diplerine iyi yanmış koyun gübresi karıştırabilirsiniz.Mayısla beraber bahçenize enerjinizi yayacağınız günler de geldi. Aman vakit kaybetmeyin. Ne de olsa yapılacak çok iş var...Adı üzerinde, sarısalkım... Salkım biçiminde parlak çiçekleri var. Küçük ağaç ya da çalı formundaki gösterişli bitkimiz, altın yağmuru olarak da tanınır.Nemli, kireçli, humusça fakir ve geçirgen toprakları tercih eder.Güneşli ve fazla rüzgâr almayan yerlerde yetiştirebilirsiniz. Soğuğa oldukça dayanıklıdır. Tepe yapısı yuvarlak ve dik yapılıdır. Bakımı kolay bir bitkidir. Toprağının susuz kalmamasına dikkat edin. Kuru ya da düzensiz dalları, çiçeklenmesi bittikten hemen sonra kesin. Çiçeklenmesini artırmak için ilkbahar başında tomurcuklar belirmeden gübreleme yapabilirsiniz.Tohumlu bir bitki olduğu için tohumlarıyla çoğaltabilirsiniz.Mor salkımlar gibi baklagiller familyasında yer alır. Süs bitkisi olarak da yetiştirebilirsiniz. Mayıs ayında açan sarı, altın rengi çiçekleriyle gösterişli bir ağaçtır. Yaprakları tüylü ve açık yeşildir. Çiçekler 40-50 santimetre uzunluğunda salkımlar halindedir. Çiçeklenmesi geçtikten sonra da fasulyeye benzer tohumları görülür. Sarısalkım yapraklarını döken bir bitkidir.Çiçekleri yaz aylarında açar ve sizi olduğu kadar kuşları da cezp eder. Büyüleyici güzelliği gözünüzü korkutmasın. Küçük bir bakımla bile sizi gülümsetmeyi başarır.Humusça zengin, geçirgen topraklardan hoşlanır. Nemli, kumlu balçık topraklarda da rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.Güneşi çok sevdiği için doğrudan güneş alan yerlere dikin. Hızlı büyüyen arsız bir bitkidir. Bu nedenle, bahçenizin kenarlarında bordür bitkisi ya da çalı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tuzlu topraklara oldukça dayanıklıdır. Kışın yaprağını döker ve soğuğa karşı dirençlidir. Özel bir bakım istemez, suyunu verip budamasını yaptığınız sürece sizi hiç üzmez.Tohum ve çelikle üretebilirsiniz.Mayıs, haziran aylarında pembe renkli çiçekler açar. Bu çiçekler o kadar yoğun olur ki, dallar kimi zaman onları taşıyamaz ve ağırlıktan boyunları bükülür. İlkbahar ve yaz olmak üzere yılda iki kez açar. Bazı türleri hibritlendiğinde çiçeklerinin renginin kırmızı ve erguvan olması da mümkündür.