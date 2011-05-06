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Yaşam

Mayıs ortasında 'don' uyarısı

Mayıs ayına rağmen Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mayıs ayına rağmen Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın ve ertesi gece, yurdun bazı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette don olayı bekleniyor.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "zirai don uyarısı"na göre, Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor. 


Yarın gece Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Akdeniz'in kuzeydoğu ve kuzeybatısında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun doğu ve batısında hafif, yükseklerde orta kuvvette; sonraki gece ise İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı bekleniyor.  


Tarımsal faaliyetin olduğu bu bölgelerde, çiçeklenme ve meyve bağlama dönemindeki badem, kayısı, erik, fındık, kiraz ve elma gibi meyve, sebze ve fide üreticileri ile serada üretim yapan yetiştiricilerin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerildi.



Yağış uyarısı


Manisa, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Bayburt, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan, Kars, Adana ve Mersin il geneli ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. 


Meteorolojinin açıklamasında bugün saat 20.00'ye kadar Manisa, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Bayburt, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan, Kars, Adana ve Mersin il geneli ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. 


İlgililerin ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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