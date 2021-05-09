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Yaşam

Mayıs ayında Rize'de kar yağdı: "10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz"

09 Mayıs 2021 20:40

Rize'de mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Bazı Rizeliler, kar yağışını sosyal medyadan canlı yayın yaparak paylaştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'de de etkili oldu. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz’in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü.

İHA'da yer alan habere göre yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaş “10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz” dedi.

Rizekar
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