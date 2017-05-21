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Yaşam

Mayıs ayında kar sürprizi

Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı

21 Mayıs 2017 18:27

Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van'ın Özalp ve Bahçesaray ilçesinde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı, zaman zaman trafiği aksatırken Van- Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapandı.

Yaklaşık bir saat süren kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Vatandaşlar, mayıs ayı sonunda görülen kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

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