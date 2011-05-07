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Çevre

Mayıs ayında kar sürprizi!

Hıdırellez'le bahar bayramı kutlanırken, Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, etrafı beyaz bir örtüye bürüdü.

07 Mayıs 2011 03:00

T24- Hıdırellez'le bahar bayramı kutlanırken, Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, etrafı beyaz bir örtüye bürüdü.




Daha önceki yıllarda Nisan ayında kar yağdığına şahit olduklarını ifade eden vatandaşlar, Mayıs'ta kar yağmasının kendileri için de sürpriz olduğunu ifade etti.

Özellikle evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı. İlkbahar mevsimi ile açan meyve ağacı çiçeklerinin üzeri de karla örtüldü. Kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Sivas Belediyesi temizlik işçileri de güne kar temizliği yaparak başladı. Gruplar halinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki kaldırımları temizleyen işçiler, kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, ''Yazın kar temizliği yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Sivas İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının kimi yerlerde 4 santimetreye ulaştığı, ortalama kar kalınlığının ise 2 santimetre olduğu belirtildi.

Sivas'ta önceki yıllarda Nisan ayında kar yağdığını ifade eden yetkililer, yıllar önce 26 Nisan'da kar yağışı etkili olduğunu, ancak Mayıs ayında kentte kar yağışına rastlanmadığını bildirdi.

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