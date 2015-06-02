Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürünler balık ve limon oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen Mart ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Mayıs ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 87’sinin perakende fiyatı artarken, 42 ürünün fiyatı düştü, 113 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Zete'de yer alan habere göre, nisan ayı itibariyle başlayan avlanma yasağı nedeniyle ürün arzında yaşanan azalmaya bağlı olarak balık Mayıs ayında yüzde 10.96 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 10.82 ile limon olurken, limonu yüzde 9.36 ile kadın giyimi grubundan tayyör ve yüzde 7.34 ile muz izledi.

Gıda maddeleri grubunda yer alan ve ürün arzında artış yaşanan bezelye fiyatında yaşanan yüzde 42.98 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bezelyeyi yüzde 30.44 düşüşle taze fasulye, yüzde 29.76 düşüşle patlıcan ve yüzde 28.19 oran ile yeşil soğan izledi.

Fiyatı artanlar (yüzde)

Balık 10,96

Limon 10,82

Tayyör 9,36

Muz 7,34

Bakla 6,09

Etek 6,66

Sakatat 6,63

Mercimek 6,16

Çanta 5,53

Ceviz 5,51

Fındık 3,99

Tavuk 3,90

Ayakkabı 3,89

Otel 3,75

Fiyatı azalanlar (yüzde)

Bezelye -42,98

Taze Fasulye -30,44

Patlıcan -29,76

Yesil Soğan -28,19

Salatalık -24,63

Kıvırcık -23,03

Erik -21,24

Kabak -19,72

Patates -13,79

Çilek -13,45

Soğan -8,20