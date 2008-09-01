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Yaşam

Mayınlı tuzak son anda fark edildi

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde PKK’lı teröristlerin askerlerin geçiş yoluna döşediği mayın, arama taraması yapan askerler tarafından son anda farkedilerek imha edild

01 Eylül 2008 03:00

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde PKK’lı teröristlerin askerlerin geçiş yoluna döşediği mayın, arama taraması yapan askerler tarafından son anda farkedilerek imha edildi.

Silopi'de askerlerin geçiş güzergahlarından Birlik Köyü karayoluna, PKK'lı teröristlerin kurduğu mayınlı tuzak son anda farkedildi. Sabahın erken saatlerinde karayolunda mayın arama tarama faaliyetinde bulunan askerler, mayını fark edip durumu bomba uzmanlarına bildirdi. Karayolu sivil ve araç trafiğine kapatılırken, mayın fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlayıcının tahrih gücünün yüksek olması nedeniyle imha sırasında 3 metrelik bir çukur oluştu. Mayının etkisiz hale getirildiği sırada Sikorsky helikopter havadan keşif uçuşu yaptı. Yapılan araştırmada karayolunda başka patlayıcıya rastanmadı. Bunu üzerine yaklaşık 5 saat araç ve sivil geçişşlere kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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