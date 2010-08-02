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MAYINLI SALDIRIDA ASKERİ KAMYONLAR ZARAR GÖRMEDİ ERZİNCAN (A.A)

02 Ağustos 2010 19:10

-MAYINLI SALDIRIDA ASKERİ KAMYONLAR ZARAR GÖRMEDİ ERZİNCAN (A.A) - 02.08.2010 - Divriği-Erzincan trenine yönelik mayınlı saldırıda, trenin vagonlarında bulunan 22 askeri kamyonun zarar görmediği bildirildi. Bu sabah Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan trenin 8 yük vagonunun raydan çıkmasına neden olan düzeneğin 2 adet mutfak tüpü kullanılarak hazırlandığı ve cep telefonuyla patlatıldığı, vagonlarda bulunan 22 askeri kamyonun patlamada zarar görmediği öğrenildi. Bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada, raylarda çuval bulundu. İkinci bir düzenek olması ihtimali üzerine güvenlik tedbiri alınarak bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzmanların çalışması sonucu çuvalda patlayıcı bulunmadığı belirlendi.

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