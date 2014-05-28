Mayınlara karşı hassas ayakkabı

Mayınlar, gözle görülememesi nedeniyle çok sayıda sakatlık ve can kaybına neden oluyor. Kolombiyalı bir endüstriyel tasarım firması bu patlayıcıların yerini tespit eden bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Arash Arabasadi'nin amerikanınsesi.com’da yer alan bir haberine göre, dünyada 70 ülkeye yayılmış, 110 milyon aktif mayının olduğu tahmin ediliyor. Örneğin 50 yıl boyunca ayaklanmalarla çalkalanan Kolombiya’da toprak altında gömülü mayınların sayısı bilinmiyor. Ancak bir endüstriyel tasarım firması, gözle görülmeyen bu patlayıcıların yerini tespit eden bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

İç savaşın yıllarca sürdüğü Kolombiya hala aktif mayınlarla kaplı. Yetkililerin mayınları temizlemek için kullandığı ileri teknoloji aletler sivil halka pek yardımcı olmuyor. Jose Ivan Perez, “Mayınlardan etkilenen askerlerin ve çiftçilerin faydalanabileceği bir teknoloji geliştirmeyi hedefledik,” diyor.

Jose Ivan Perez, Bogota’daki bir endüstriyel tasarım firmasının direktörlerinden. Perez, mayına yaklaştığında alarm veren bir ayakkabı tabanı geliştiriyor: “Tabanın içinde iletken bir maddeden yapılmış bir metal sensörü bulunuyor. Bu sensör, tabanı taşıyan kişinin bileğindeki cihaza uyarı sinyali gönderiyor.”

Perez, sinyali alan kişinin mayından uzak duracağını veya mayını imha edeceğini söylüyor. Kolombiya hükümeti teknolojiyi memnunlukla karşılıyor. Daniel Avila Camacho, Kolombiya Mayın Temizleme Programı Direktörü: “Mayın sorununun bu kadar büyük olduğu bir ülkenin, kendi ulusal imkanları dahilinde teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek mayınların güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlaması gerekiyor.”

Camacho, mayınları yasadışı silahlı örgütlerin döşediğini söylüyor: “Kolombiya, dünyada mayınlardan en fazla zarar gören ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Son 23 yılda, on binin üzerinde Kolombiyalı mayın kurbanı oldu.”

Mayınlar her zaman öldürücü olmuyor

UNICEF, her ay dünya genelinde 800 kişinin mayından ölürken binlercesinin de sakat kaldığını bildiriyor. Hala gelişim aşamasındaki mayına hassas ayakkabı tabanlarının üretimiyse biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.