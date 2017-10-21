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Mayına taramasında ayağı koptu

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da özel bir şirkette mayın taraması yapan ekipte çalışan Hidayet Aras'ın Türkiye-Ermenistan sınırında bastığı mayının patlaması sonucu sağ ayağı bileğinden koptu

21 Ekim 2017 21:21

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da özel bir şirkette mayın taraması yapan ekipte çalışan Hidayet Aras\'ın Türkiye-Ermenistan sınırında bastığı mayının patlaması sonucu sağ ayağı bileğinden koptu.
Tuzluca ilçesi yakınlarında bugün 09.00 sıralarında Ermenistan sınırında bulunan Karakale Hudut Karakolu\'nun olduğu bölgede mayın taraması yapan ekipten 37 yaşındaki Hidayet Aras arazideki mayını fark edemedi. Mayına basan Hidayet Aras\'ın sağ ayağı bileğinden koptu. Olay yerinde ilk müdahale yapılan Hidayet Aras, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Erzurum\'a sevk edilen Hidayet Aras\'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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