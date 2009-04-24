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Mayına basan yüzbaşı şehit

Siirt’te 3. Komando Tugayı'nda görevdeyken mayına basıp yaralanan Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal hastanede şehit oldu.

24 Nisan 2009 03:00

iirt’te 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken mayına basıp yaralanan Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Siirt'te görev sırasında mayına basıp ağır yaralanan Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal, Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yüzbaşı Ünsal, tüm çabalara karşın şehit oldu.

Şehit Yüzbaşı Ünsal'ın bugün öğleyin İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, Beşikçioğlu Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından, askeri törenle Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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