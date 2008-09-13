Mayına basan jandarma uzman çavuş şehit oldu

Geçen yıl vatani görevini tamamladıktan sonra girdiği sınavları kazanan Yakup Ceylan bir süre önce Şırnak’ta uzman çavuşluk görevine başladı.

Şırnak kırsalında mayın tarama çalışmalarına katılan Ceylan’ın bugün akşam saatlerinde mayına basarak şehit olduğu öğrenildi. Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Uzunbanı Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuklu Ceylan Ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen askerlerin verdiği acı haberle yasa boğuldu. İskenderun Demirçelik Fabrikası’ndan emekli olan baba 57 yaşındaki İbrahim Ceylan ve ev hanımı anne 50 yaşındaki Fadime Ceylan, oğullarının şehit haberini duyunca baygınlık geçirdi.

Evin önünde bekletilen ambulansta müdahale edilen Ceylan çifti, teröre lanet yağdırdı. Şehidin ablası 30 yaşındaki Fatma Sapçı, kardeşiyle dün öğle saatlerinde konuştuğunu, kardeşinin ``Abla ben iyiyim, operasyondan dönüyoruz'' dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Şehit Yakup Ceylan, yarın öğle namazının ardından memleketinde toprağa verilecek