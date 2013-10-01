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Mayına basan bir Suriyeli yaşamını yitirdi

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada sınırı geçmeye çalışan üç kişiden birinin patlamada öldüğü bildirildi

01 Ekim 2013 13:38

Genelkurmay Başkanlığı, sınırdaki mayınlı sahaya giren Suriye uyruklu 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise Türk tarafına teslim olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında yer alan duyuruya göre, Mardin Kızıltepe'deki 3/4’üncü Hudut Alay Komutanlığı Gürsel Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, dün sabaha karşı Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.

Hudutta devriye görevi yürüten askerin, sınıra yaklaşmamaları yönünde uyardığı 3 kişi, hududa doğru ilerleyerek mayınlı sahaya girdiler. Askerlerin mayınlı sahadan çıkarak teslim olmaları yönünde sözlü ikazda bulunduğu 3 kaçak, bir süre mayınlı sahada bekledi.

Saat 05.40'da, kaçakların bulunduğu bölgede bir patlama oldu. Suriye uyruklu iki kişi, havanın aydınlanmasıyla birlikte, mayınlı sahadan çıkarak teslim oldular. Sınırı geçmeye çalışan üçüncü kişinin patlamada öldüğü bildirildi.

Teslim olanların ifadelerinden, patlamada ölen kişinin Suriye uyruklu Muhammed Hasan (22) olduğu, mayınlı sahada sürünürken temas ettiği bir mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bir ekip, hayatını kaybeden Muhammed Hasan'ın cesedini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

 

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