May'in yardımcısı taciz iddiları sonrası istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green'in istifası, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından açıklandı. Green'in bilgisayarında bulunan pornografik içerik ile ilgili yanıltıcı açıklamalar yapması nedeniyle May tarafından istifaya zorlandığı ifade edildi.

Green hakkındaki suçlamalar 1 Kasım tarihinde Green'in aile dostu akademisyen ve eleştirmen Kate Maltby'nin Times gazetesine yazdığı bir yazıda Green'i kendisini 2015 yılında taciz etmekle suçlamasının ardından gündeme geldi. Maltby'nin, Green'in dizine dokunduğu ve cep telefonuna imalı mesajlar gönderdiğini açıklamasının ardından Green hakkında bir iç soruşturma başlatıldı.

Bundan beş gün sonra da Sunday Times gazetesi 2008 yılında polisin Green'in bilgisayarında pornografik içerik bulduğunu yazması üzerine Green'in durumu iyice zorlaştı. Green ise haberin doğru olmadığını açıklamıştı.

Soruşturma çerçevesinde Green'in bilgisayarında yapılan aramalarda da çok sayıda pornografik görüntü bulundu.

Bilgisayarındaki arama

Ancak Başbakan May tarafından yapılması istenen ve yüksek düzeyde bir hükümet yetkilisi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, Green'in bilgisayarında bulunan pornografik dosyalardan haberi olmadığı yönündeki açıklamasını "hatalı ve yanıltıcı" buldu.

Raporda ayrıca Green'in Kate Maltby tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar da yer aldı. Raporda "Green'in uygunsuz davranışları ile ilgili kesin sonuçlara ulaşmak zor da olsa suçlamaların ciddi olduğu" belirtildi. Green istifa mektubunda rahatsız hissettirdiği için akademisyen ve eleştirmen Maltby'den özür diledi.

May destekçisini kaybetti

İngiltere'nin AB'de kalması için oy veren Green altı ay önce bu göreve getirilmişti. Partideki bölünmeler nedeniyle May'in en büyük destekçilerinden olan Green'in istifasının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde Başbakan için ciddi bir darbe olacağı yorumları yapıldı.

Green, Başbakan May'in kabinesinde son dönemde istifa eden üçüncü bakan. Michael Fallon da Savunma Bakanlığı görevinden geçen Kasım ayında "uygunsuz davranış iddiaları" üzerine istifa etmişti. May'in Uluslararası Ticaret Bakanı Priti Patel da geçen hafta İsrailli yetkililerle gizli görüşmeler yaptığını kabul etmiş ve istifasını sunmuştu.

Reuters/SSB/HS

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